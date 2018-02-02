Банк «ФК Открытие» перестал оплачивать аренду своего головного офиса, собственником которого является «Открытие Холдинг» Вадима Беляева. До санации Беляев был совладельцем и банка «ФК Открытие».



О прекращении арендных платежей банк сообщил 1 февраля в письме к холдингу, представитель банка «ФК Открытие» подтвердил направление такого письма. Согласно документу, банк посчитал, что в 2016—2017 годах «переплатил» за аренду около 186 млн рублей, поэтому «приостанавливает оплату базового размера арендной платы». Банк не заплатил за аренду в январе и феврале 2018 года, уточнил представитель «Открытие Холдинга».

Головной офис банка «ФК Открытие» находится в Москве по адресу: ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 (входит в бизнес-центр «Вивальди-плаза»). Согласно выписке из ЕГРН, здание (около 18 тыс. кв. м) принадлежит компании «Открытие ТЗ». Последнее принадлежит «Открытие Холдингу», которое через «дочку» сдает помещение в аренду банку.



Согласно письму, между банком и арендодателем с 2012 по 2015 год было заключено три договора. По ним банк занимает 12,7 тыс. кв. м и платит аренду в размере 39,1 тыс. рублей за 1 кв. м в год, включая НДС. Кроме аренды, банк оплачивает коммунальные платежи и эксплуатационные услуги, размер которых не меняется — 4,5 тыс. рублей за 1 кв. м в год. Всего в 2016—2017 годах банк заплатил «Открытие Холдингу» 1,1 млрд, указано в тексте письма.

29 января банк получил отчет от оценочной компании «Аудит и консалтинг», которая выяснила, что арендуемое помещение стоит на 25% меньше, чем указано в договорах. Так, первый этаж должен обходиться в 36,7 тыс. рублей за 1 кв. м, а остальные этажи — в 31,6 тыс. за 1 кв. м. За два года аренды переплата, по подсчетам банка «ФК Открытие», составила 186 млн рублей.

Средневзвешенная ставка аренды на офисные помещения класса «А» в районе станции метро «Павелецкая» в 2017 году составила 30,2 тыс. рублей за 1 кв. м в год, подтвердила РБК региональный директор департаментов услуг для арендаторов и офисной недвижимости Colliers International Вера Зименкова. По ее словам, ставка аренды в «Вивальди-плаза» составляет 550 долларов за 1 кв. м в год. При этом валютный коридор, озвучиваемый при заключении новых договоров О1, — 55—65 рублей). Исходя из этого, возможная ставка при аренде этого офиса составляет до 35,8 тыс. рублей за 1 кв. м в год.

Согласно тексту письма, «ФК Открытие» приостанавливает платежи «для проведения переговоров о составлении акта сверки расчетов», дата и время которых будут согласованы.

Арендный договор был составлен с явно завышенной ставкой, указал представитель банка «ФК Открытие». Он подтвердил, что банк продолжает оплачивать только эксплуатационные и коммунальные платежи и предлагает перейти к переговорам относительно базовой арендной ставки. «Банк в интересах вкладчиков и акционера, Центробанка проводит серьезный аудит всех расходов в части своей операционной деятельности», — уточнил представитель кредитной организации.

Представитель холдинга называет сложившуюся ситуацию «нонсенсом». «В договорах ставки по аренде даже ниже рыночных. В отчете указан базовый размер арендной ставки конца января 2018 года, который значительно ниже, чем в соседних зданиях», — говорит он.

В холдинге также отметили, что здание находится в залоге по кредиту банку «Траст» (входит в периметр санации банка «ФК Открытие»), который обслуживается за счет арендных платежей, заверяет представитель «Открытие Холдинга». По его словам, если банк перестанет платить за аренду, то будет допущен дефолт по этому кредиту. «Таким образом, скорее всего, создается ситуация по завладению чужим имуществом с помощью стандартной рейдерской схемы», — говорит он, добавляя, что ранее банк предлагать выкупить здание по цене ниже рыночной.