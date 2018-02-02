Британское подразделение испанского Banco Santander готовится запустить функцию мгновенных платежей между клиентами с использованием технологии распределенной базы данных — Distributed Ledger Technology (DLT) от финтех-компании Ripple. Запуск ожидается в I квартале 2018 года в четырех странах одновременно.

Банк тестировал технологию в течение 18 месяцев с помощью своих сотрудников. Функция позволит клиентам совершать мобильные международные платежи за три клика и 40 секунд, обещает Banco Santander.

«Мы ожидаем, что будем одним из первых глобальных банков, которые будут внедрять DLT для физических лиц», — заявил банк.

В конце прошлого года британское подразделение банка также объявило о планах работы с American Express с использованием технологии Ripple для трансграничных бизнес-платежей между Великобританией и США.



C технологией от Ripple в настоящее время работают также крупнейший канадский банк CIBC, швейцарский UBS и итальянский UniCredit.