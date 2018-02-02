Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2018 году планирует привлечь в Фонд страхования вкладов 165 млрд рублей с учетом увеличения базовой ставки отчислений до 0,15%. Об этом рассказал журналистам глава АСВ Юрий Исаев в кулуарах встречи руководства ЦБ с представителями кредитных организаций.

«У нас сейчас получается, что мы 36 миллиардов (рублей) в квартал собираем. По новой ставке», — сообщил он журналистам.

«165 миллиардов (рублей) с учетом повышения ставки — это общие взносы за год», — отметил Исаев.