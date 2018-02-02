Арбитражный суд Москвы в пятницу впервые обязал должника раскрыть информацию о принадлежащей ему криптовалюте, сообщил РАПСИ адвокат Виталий Корыстов, представляющий интересы финансового управляющего.

«Сегодня в Арбитражном суде Москвы рассматривался судебный спор о возможности включения в конкурсную массу должника криптовалюты. Соответствующее ходатайство было направлено в суд финансовым управляющим Алексеем Леоновым. Согласно позиции финансового управляющего, по пунктам 1 и 3 статьи 213.25 закона «О несостоятельности (банкротстве)» все имущество гражданина, имеющееся на дату принятия решения арбитражного суда о признании его банкротом и введении реализации его имущества, а также выявленное или приобретенное после даты принятия указанного решения, составляет конкурсную массу, за исключением имущества, на которое не может быть обращено взыскание в соответствии с законодательством», — рассказал Корыстов.

Он отметил, что закон содержит закрытый перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, и криптовалюты Bitcoin и Ethereum, в том числе содержащиеся в онлайн-кошельках, в этот перечень не входят.

Отсутствие законодательной определенности относительно правового режима криптовалюты как объекта гражданских прав не является надлежащим правовым основанием для ее исключения из состава конкурсной массы, полагает адвокат.

Корыстов считает, что произвольное изъятие криптовалюты из состава конкурсной массы нарушит государственные и общественные интересы, поскольку предоставит недобросовестным участникам экономического оборота возможность действовать в ущерб кредиторам: скрывать свои активы и совершать сделки в обход ограничений, установленных законом «О несостоятельности (банкротстве)».

По его мнению, криптовалюта должна признаваться объектом гражданских прав, относящимся к категории «иное имущество», поскольку она обладает определенной экономической ценностью в силу возможности ее конвертации в деньги.

Представитель должника полагал, что цифровая валюта в принципе не является имуществом и на нее не может быть произведено взыскание в пользу кредиторов.

Он указал, что криптовалюта не может быть отнесена к иному имуществу, поскольку не обладает его признаками: по своему характеру она не является частью материального мира и не подтверждает имущественные права владельца криптовалюты по отношению к какому-либо субъекту.

Также представитель должника заявил, что криптовалюта до «конвертации» не существует в объективной реальности, следовательно, она не может считаться имуществом.

Он считает, что в рамках действующего правового регулирования России криптовалюта подпадает под понятие информации.

Суд выслушал позиции сторон и предписал должнику представить сведения о количестве валюты в его электронном кошельке. Заседание отложено до 26 февраля.



«Многие понимают криптовалюту как проявление абсолютной финансовой свободы, в том числе свободы от исполнения обязательств. Между тем отсутствие специального законодательного регулирования криптовалют не исключает применения к ним общих начал и принципов гражданского законодательства. По какой причине суд должен отказать кредиторам в возможности обратить взыскание на этот актив должника? На мой взгляд, принципиальных проблем тут нет. На стадии исполнения возможны затруднения из-за необходимости совершенствования механизма, но, повторюсь, принципиальных препятствий к включению криптовалюты в конкурсную массу нет», — считает представитель интересов финансового управляющего.

