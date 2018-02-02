Сервис «Яндекс.Деньги» изучил, как россияне справляются с повторяющимися платежами — пользуются услугой автоплатежей. Оказалось, что мужчины чаще женщин автоматизируют свои расходы: из всех, кто подключил автоплатеж на сайте «Яндекс.Деньги», 74% — мужчины.

Автоплатежи в пользу государства люди чаще всего настраивают на 10-е число каждого месяца. За коммунальные услуги — на 2-е и 24-е числа. За домашний Интернет — на последние дни месяца, а за мобильную связь — наоборот, на первые.

Чаще всего россияне подключают автоплатежи за мобильную связь (67% от всех таких платежей) и домашний Интернет (20%), а также за телевидение, телефонию, коммунальные услуги и по госпошлинам.

Средние чеки: домашний Интернет — 520 рублей; мобильная связь — 295 рублей; ЖКУ — 1 тыс. 480 рублей; госпошлины — 765 рублей; телевидение — 355 рублей; телефония — 650 рублей.