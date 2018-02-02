По словам Алексея Сурова, старшего трейдера по акциям банка «Зенит», в феврале курс пары доллар/рубль будет в районе 58 и выше.

«Это связано, во-первых, с ожиданием санкций, во-вторых, существенно более агрессивной политикой по скупке долларов Минфином. Кроме того, сыграет роль настороженность населения и скрытая эмиссия, которую проводит Центробанк на связанные с санацией крупные бывшие частные банки. Все эти дыры затыкаются эмиссией, и рано или поздно эта наличность хотя бы частично найдет «дырочку» в долларах», - поясняет эксперт.

Михаил Берулава, главный специалист отдела операций на денежном рынке казначейства банка «Возрождение» считает, что несмотря на вероятное тестирование всех указанных максимумов, более актуальной видится назревшая коррекция в этих инструментах.

«В феврале мы видим рубль в диапазоне 56,50-58 за один американский доллар, и увеличение волатильности на фоне ожидания деталей нового пакета санкций со стороны США», - констатирует он.

В свете возможной коррекции на сырьевых площадках (снижение стоимости нефти приведет к усилению доллара) и нервозности инвесторов в преддверии введения новых санкций против России, российский рубль может вернуться в диапазон 58-60 к доллару в феврале, анализирует начальник отдела операций на валютных рынках АКБ «РосЕвроБанк» Роман Фролов.

Трейдер банка UBS Андрей Ярных считает, что пара доллар/рубль в феврале будет зависеть от цен на сырье, но каких-то сильных движений в сторону ослабления или укрепления перед выборами ожидать не стоит.

«Я думаю, что Центробанк и Минфин будут делать все, чтобы рубль торговался стабильно. Что же касается решения Банка Росси по процентной ставке в феврале, надо смотреть, что будет дальше с инфляцией. Пока инфляция низкая, и Банк России может снизить ставку еще на четверть процента», - прогнозирует он.