Центральный банк России со 2 февраля повысил официальный курс доллара США к рублю на 7,73 коп., до 56,2613 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 69,7921 руб., что ниже предыдущего дня на 14,01 коп.

По словам Владислава Антонова, аналитика Альпари, на курс рубля отчет оказывает слабое влияние, но он сильно воздействует на доллар США. Так как на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе, а индекс RGBI ежедневно обновляет свои максимумы, можно предположить, что курс рубля удержит свои позиции против американской валюты и пара доллар/рубль останется торговаться около уровня 56 руб. за «американца». Курс пары евро/рубль будет стремиться подняться до 70,50 руб. за евро.

USD/RUB может пробить отметку 56,00 и коснуться районе 55,70. Тем не менее, к закрытию торгов ждите традиционной фиксации прибыли, которая вновь вернут пары выше 56, считает Алена Афанасьева, старший аналитик ГК Forex Club.

Пара доллар/рубль продолжает находиться в рамках канала 56,4-55,6 рубля за доллар, падение доллара на глобальных рынках позитивно отражается на российском рубле, сообщает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов. В первой половине дня мы ожидаем снижение пары и обновление минимумов года, дальнейшая динамика будет зависеть от данных по рынку труда.