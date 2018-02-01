30 января 2018 года Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) одобрило прием в состав президиума кандидатуру заместителя председателя правления «АК БАРС» Банка Михаила Марина.

Деятельность представителя банка в составе президиума будет направлена на выстраивание эффективных коммуникаций с банковским и финансовым сообществом, развитие многостороннего диалога при обсуждении законодательных инициатив и актуальных проблем финансового рынка.

НП «Национальный совет финансового рынка» был создан в 2013 году группой розничных банков. «АК БАРС» Банк является членом НСФР с апреля прошлого года.