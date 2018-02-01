Его деятельность будет направлена на выстраивание коммуникаций с банковским и финансовым сообществом, развитие многостороннего диалога.
30 января 2018 года Некоммерческое партнерство «Национальный совет финансового рынка» (НСФР) одобрило прием в состав президиума кандидатуру заместителя председателя правления «АК БАРС» Банка Михаила Марина.
Деятельность представителя банка в составе президиума будет направлена на выстраивание эффективных коммуникаций с банковским и финансовым сообществом, развитие многостороннего диалога при обсуждении законодательных инициатив и актуальных проблем финансового рынка.
НП «Национальный совет финансового рынка» был создан в 2013 году группой розничных банков. «АК БАРС» Банк является членом НСФР с апреля прошлого года.
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