Суд в Южной Корее впервые признал, что биткоины обладают экономической ценностью, а значит, их можно конфисковать.

«Биткоин можно поменять на деньги c помощью продажи на бирже. Он может быть использован как платежное средство в магазинах. Таким образом, он имеет экономическую ценность», − было сказано в постановлении суда.

Как сообщает Coinfox , фигурант дела был арестован в мае 2017 года и обвинен в управлении нелегальным сайтом, который насчитывал около 1,2 миллиона пользователей. Во время ареста полиция конфисковала 216 биткоинов из онлайн-кошелька, куда поступали некоторые платежи от клиентов сайта.

В сентябре прошлого года состоялся суд, который постановил, что биткоины нельзя конфисковать ввиду отсутствия у них экономической ценности. Как заявил тогда представитель суда, решение было обусловлено тем, что биткоин существует только в электронном виде без «физического» аналога.

В декабре прокурор обратился в суд с требованием провести еще одно слушание и все-таки конфисковать криптовалюту. В результате такое решение было принято.