С помощью «Яндекс.Кассы» интернет-магазины, принимающие платежи в Telegram, теперь могут автоматически отправлять фискальные чеки. Такая возможность появилась благодаря обновлению Telegram-бота платежного решения.

Компаниям будет проще исполнять требования ФЗ № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

Если в процессе платежа покупатель укажет свой электронный ящик или мобильный номер, чек придет клиенту по почте или в SMS, говорится в сообщении «Яндекс.Деньги».

Чтобы воспользоваться новой возможностью, компании нужно подключить кассовый аппарат и научить своего Telegram-бота передавать данные чека. На сайте «Яндекс.Кассы» есть подробная инструкция по настройке бота. Если интернет-магазин еще не сотрудничает с «Яндекс.Кассой», но хочет принимать платежи в мессенджере, нужно заключить договор с cервисом, завести кассовый аппарат, создать своего бота и подключить его к платежному боту Кассы.