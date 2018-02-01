Закон о синдицированном кредитовании , по которому несколько кредиторов обязуются предоставить денежные средства заемщику — юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю — вступает в силу с 1 февраля. Такая форма кредитования позволяет разделить риски между несколькими участниками, что, в свою очередь, должно помочь привлекать проектное финансирование, которое пока редко применяется в России.

Проектное финансирование — один из видов целевого инвестиционного кредита, взятого под конкретный проект. Одной из отличительных черт проектного финансирования является способ возврата займа: единственный источник погашения долгосрочных обязательств — денежные потоки, генерируемые самим проектом, а в качестве обеспечения кредитных обязательств выступают активы, формирующиеся в ходе его реализации. В большинстве случаев для реализации инвестпроекта специально создается проектная компания, которая обычно выступает заемщиком и оператором проекта.

До этого единого стандарта синдицированного кредитования в России не было, а большинство сделок заключалось на основании зарубежного законодательства.

Как пояснял ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков, суть закона в том, чтобы ввести в российские правовые документы понятие «синдицированный кредит», в рамках этого закона будут заключаться соглашения между кредиторами, которые будут однозначно трактоваться, в том числе судебной системой.

Согласно вступившему в силу закону, участниками синдиката могут быть российские и иностранные банки, ЦБ, Внешэкономбанк, международные финансовые организации и иностранные юридические лица, которые имеют право заниматься кредитованием. Все эти организации (кроме ЦБ) получат право осуществлять функции кредитного управляющего. Участниками синдиката смогут выступать также институты развития Дальнего Востока.

Использование синдицированного кредитования, по мнению авторов закона, позволит увеличить размер и сроки заимствования, снизить трансакционные расходы и время на закрытие сделки. С точки зрения заемщика, этот инструмент обеспечивает распределение кредитных рисков между несколькими банками и диверсификацию портфеля отдельного банка, повышает ликвидность активов.