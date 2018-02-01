ВВП России по итогам 2017 года вырос на 1,4%, свидетельствуют данные Внешэкономбанка, ежемесячно рассчитывающего индекс ВВП России.

«В целом за период январь — декабрь 2017 года прирост ВВП, по оценке Внешэкономбанка, составил 1,4%», — отмечают эксперты.



При этом в декабре по отношению к предыдущему месяцу ВВП со снятой сезонностью уменьшился на 0,1% после снижения на 0,2% в ноябре, а в годовом выражении темпы роста ускорились до 0,5% с ноябрьских 0,2%. Этому способствовала низкая база декабря 2016 года, объясняют в ВЭБе.

В IV квартале 2017 года ВВП вырос на 0,6% к аналогичному периоду 2016 года и сократился на 0,2% по отношению к предыдущему кварталу (с очисткой от сезонного и календарного факторов). В июле — сентябре был зафиксирован рост экономики на 1,8% в годовом выражении и спад на 0,1% к предыдущему периоду со снятой сезонностью.

«Очевидно, что вторая половина 2017 года в целом оказалась негативной для российской экономики. Спад начал формироваться с июля, а с сентября обозначилась устойчивая негативная траектория. В декабре оцениваемый нами индекс ВВП снова сократился, продолжая эту негативную тенденцию», — прокомментировал главный экономист Внешэкономбанка Андрей Клепач.

Росстат предварительно оценил темпы роста российской экономики по итогам 2017 года в 1,5%.