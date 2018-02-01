Королевский монетный двор Великобритании, который отвечает за производство всех физических денег, которые имеются в обращении в стране, объявил о запуске собственной криптовалюты с золотым обеспечением.

Монета, основанная на блокчейн-технологии, является цифровым эквивалентом золота, которое находится в хранилище Королевского монетного двора и называется Royal Mint Gold (RMG), сообщает Сointelegraph .

По словам коммерческого директора Королевского монетного двора Тома Когхилла, монета Royal Mint Gold подкреплена материальным активом. Один токен новой криптовалюты всегда будет равен 1 физическому грамму золота. А Королевский монетный двор является первой компанией, которая позволит клиентам держать активы, обеспеченные золотом, на блокчейне.

Когхилл утверждает, что инвестиции в биткоин являются более неопределенными, чем инвестиции в золото.

«Золото может сохранит свою ценность следующие 6000 лет, а биткоин немного моложе и будущее криптовалют в целом неопределенно», - пояснил он.