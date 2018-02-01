В Швейцарии регулятор финрынка FINMA запретил «дочке» Газпромбанка — Gazprombank (Switzerland) Ltd. принимать новых клиентов, сообщает РБК.

Запрет на прием новых клиентов для банка будет действовать «до дальнейших уведомлений» из FINMA. Банк, как утверждает швейцарский регулятор, не провел необходимых объяснений в отношении сделок, имеющих повышенный риск отмывания денежных средств.

FINMA в 2016 году начала расследования более чем в 30 швейцарских банках на основе информации из так называемого «Панамского досье» (серии публикаций Международного консорциума журналистских расследований, получившего доступ к базе данных панамской юридической фирмы Mossack Fonseсa, занимавшейся регистрацией в офшорных юрисдикциях). Была запущена проверка в отношении Gazprombank (Switzerland) Ltd. В ходе проверки FINMA обратила внимание на процедуры due diligence, которые банк проводил для борьбы с возможным отмыванием денег в отношении частных клиентов и «политически значимых лиц» (politically exposed persons, PEP), использовавших офшорные компании.

Регулятор закончил расследование в январе 2018 года. Он пришел к выводу, что в 2006—2016 годах швейцарская «дочка» Газпромбанка серьезно нарушила требования по предотвращению отмывания денег. Во многих случаях банк оценивал риски некорректно или с опозданием.

FINMA пришел к выводу, что швейцарский Газпромбанк недостаточно тщательно оценивал «бэкграунд», связанный с некоторыми его клиентами или трансакциями. Некоторые записи о трансакциях не сохранялись. О части операций, которые, по мнению регулятора, были подозрительными, банк не сообщал в швейцарское Бюро отчетности по отмыванию денег (MROS).

FINMA отмечает, что многие нарушения касались деятельности Русского Коммерческого Банка (Russische Kommerzial Bank, в 2009 году 100% его акций были приобретены Газпромбанком). «Банк предпринял различные меры по улучшению в сфере управления рисками», — отмечает регулятор, в то же время подчеркивая, что организации необходимо «изменить свою работу по борьбе с отмыванием денег».

В ответе Gazprombank (Switzerland) Ltd. на запрос РБК говорится, что меры FINMA относятся исключительно к бизнесу банка с частными клиентами, который «очень ограничен», поскольку банк в основном ориентирован на корпоративное обслуживание. «Банк будет строго контролировать небольшое количество существующих отношений с частными клиентами», — подчеркивает представитель Gazprombank (Switzerland) Ltd.