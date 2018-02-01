В Мурманской области должник по алиментам обещал рассчитаться биткоинами, однако это не спасло его от уголовной ответственности в связи с уклонением от родительских обязанностей, следует из сообщения на сайте Федеральной службы судебных приставов.

В отделе судебных приставов Оленегорска Мурманской области находилось исполнительное производство о взыскании с местного жителя в пользу бывшей супруги алиментов на содержание несовершеннолетнего сына. За неуплату алиментов в течение более чем двух месяцев должник был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, но по-прежнему не исполнял решение суда о взыскании алиментов.

В ходе совершения исполнительных действий судебный пристав позвонил должнику, и во время разговора последний заявил, что готов оплатить долг криптовалютой — биткоинами.

Как сообщают в ФССП, «пристав «заинтересовался» таким предложением» и пригласил должника в отдел для погашения долга, однако там ему «разъяснили, что оплата задолженности производится только в рублях и, так как он не желает платить алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ».



В настоящее время уголовное дело окончено и передано в суд на рассмотрение.