В Москве возбуждено уголовное дело по факту уклонения от обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте. Об этом сообщается на сайте МВД.

Установлено, что группа лиц от имени генерального директора организации заключила договор с иностранной компанией о поставке электрооборудования. Затем злоумышленники осуществили перевод на счет нерезидента денежных средств в размере более 300 млн рублей. Однако товар в адрес организации-покупателя не поступил, а репатриация денежных средств обеспечена не была.



Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 193 Уголовного кодекса РФ («Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации»). Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление личностей и задержание злоумышленников.