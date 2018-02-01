В Иркутской области направлено в суд уголовное дело о незаконном обналичивании денежных средств. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Следственной частью главного следственного управления Главного управления МВД России по Иркутской области при оперативном сопровождении сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка, а также УФСБ России по Иркутской области окончено предварительное следствие по уголовному делу в отношении организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность. Семеро обвиняемых предстанут перед судом», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность в составе организованной группы или с извлечением дохода в особо крупном размере).

В рамках следственных действий и оперативных мероприятий обнаружены и изъяты цифровые носители, поддельные документы, печати и бланки, которые использовались для фальсификации документации, якобы подтверждающей реальную финансово-хозяйственную деятельность коммерческих организаций. Создание подельниками 28 подставных фирм-однодневок было квалифицировано следователями по статье 173.1 УК («Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица»).

Установлено, что в результате проведения кассовых операций по обналичиванию денежных средств сторонних юридических лиц участники группы незаконно получили свыше 170 млн рублей в качестве комиссионного вознаграждения.



В настоящее время уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Иркутска для рассмотрения по существу.

