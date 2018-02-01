Значения обязательных нормативов в декабре нарушили 20 банков. Об этом свидетельствуют данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Отметим, что 17 банков, нарушивших нормативы, находятся в процессе финансового оздоровления.



Банк «ФК Открытие», проходивший процедуру санации при участии Фонда консолидации банковского сектора, в декабре на протяжении 7 дней нарушал все три норматива достаточности собственных средств (Н1.0, Н1.1 и Н1.2). Помимо этого, банк в течение 7 дней не выполнял норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (Н9.1), норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) и норматив использования собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12). Стоит отдельно отметить тот факт, что дни нарушений пришлись на первую половину месяца (а именно на 1, 4, 5, 6, 7, 8 и 11 декабря) когда банк находился под управлением ФКБС. С 21 декабря приказом Банка России исполнение функций временной администрации по управлению банком «ФК Открытие», возложенных на ФКБС, были прекращены, как и нарушения в части исполнения нормативов. На начало января все установленные нормативы выполняются банком с избытком (Н1.1 — 11,81%; Н1.2 — 11,85%; Н1.0 — 11,88%; Н2 — 226%, Н3 — 286%).

Нарушителем обязательных нормативов ЦБ в декабре стал и Бинбанк. Банк на протяжении всего месяца (31 день) нарушал все три норматива достаточности собственных средств (Н1.0, Н1.1 и Н1.2). Кроме того, в течение всего декабря Бинбанк не соблюдал норматив долгосрочной ликвидности Н4, норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), норматив максимального размера кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (Н9.1), норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) и норматив использования собственных средств для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12). Напомним, что 21 сентября 2017 года Банк России принял решение стать основным инвестором Бинбанка с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В банке работает временная администрация, в состав которой вошли сотрудники Банка России и УК ФКБС.

Банк ВВБ, в котором с 12 декабря назначена временная администрация и введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов на протяжении всего месяца (31 день) не выполняла нормативы мгновенной (Н2) и текущей (Н3) ликвидности. Напомним, страховой случай в ВВБ наступил в связи с введением Центробанком трехмесячного моратория на удовлетворение требований кредиторов банка.

Екатеринбургский Уралтрансбанк становится нарушителем нормативов десятый месяц подряд. В декабре на протяжении 22 дней банком не выполнялся норматив достаточности основного капитала (Н1.2). На начало нового месяца значение норматива Н1.2 по-прежнему находилось ниже установленного регулятором минимума в 6% и составляло 5,12% (месяцем ранее — 4,96%). В декабре кредитная организация также допустила снижение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) ниже отметки 5,125%, на начало нового месяца его значение составило 5,12%. Снижение значения норматива достаточности базового капитала банка (Н1.1) ниже 5,125% не является нарушением норматива, однако отдельно выделяется ЦБ в отчетности. В случае если норматив демонстрирует значение ниже отметки 5,125% на протяжении шести и более операционных дней, наступают законодательные требования к банку о конвертации (мене) договоров субординированных займов в капитал.

Кроме того, в список нарушителей нормативов попали банки, проходящие процедуру санации, а также не раскрывавшие ранее отчетность на сайте ЦБ. С их перечнем и нарушенными ими нормативами можно ознакомиться в приведенной ниже таблице.

Значения в ячейках — это количество дней в декабре, на протяжении которых кредитная организация нарушала тот или иной норматив.

Цветом в таблице выделены банки, проходящие процедуру финансового оздоровления.

По закону ЦБ имеет право не применять меры воздействия к банкам, находящимся в процессе санации.