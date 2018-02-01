Банк России в ближайшие полгода намерен детализировать процедуры удаленной идентификации банковских клиентов как на стороне банка, так и на стороне Минкомсвязи и единой биометрической платформы. Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова во время встречи руководства регулятора с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».

Она напомнила, что реализация закона об удаленной идентификации предполагается с июля 2018 года.

«Плюс есть создание биометрической платформы, которая создается с нуля и будет действовать на базе ЕСИА (единой системы идентификации и аутентификации. — Прим. Банки.ру)», — сказала она.



«Второй большой вопрос, который мы должны решить с нуля, — это разработать приложение, для того чтобы клиенты, которые захотят получить услугу удаленно, могли через защищенные каналы заходить в банк. При этом мы понимаем, что главное — чтобы приложение было удобным для клиента. Этот механизм мы прорабатываем с участниками АФТ», — рассказала Скоробогатова.

По ее словам, ЦБ разрабатывает приложение для удаленной идентификации совместно с участниками рынка и ФСБ.

«Для удаленной идентификации разрабатываются приложения совместно с Банком России, ФСБ и при участии участников рынка. Сейчас идет выбор, какая из компаний сможет это сделать и в короткие сроки выполнит наши требования», — рассказала она журналистам.