Банк России работает над повышением удобства приложения, через которое будет ставиться электронная подпись в рамках удаленного обслуживания клиентов банками. Об этом сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на встрече руководства регулятора с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».

Она рассказала, как будут работать удаленная идентификация клиентов и электронная подпись.

В частности, система предполагает, что при обращении в другое кредитное учреждение человек второй раз не проходит процедуру очной идентификации. «Банк будет иметь возможность, если считает нужным, еще что-то запросить, если нет — то принять его как клиента и предоставить ему один из видов услуг: открытие счета, перевод, кредит. Банку России предоставлены полномочия по установке лимитов на эти операции. Мы пока лимиты предлагаем сделать очень гибкими, чтобы дать возможность клиенту со средними оборотами делать операции удаленно без ограничений», — отметила Скоробогатова.



Кроме того, сейчас завершается проект «Облачная подпись». «Пока мы не удовлетворены тем, что приложение работает тяжеловато для вас как для клиентов», — признала представитель ЦБ. «Но мы считаем, что за месяц должны при согласовании с ФСБ сделать приложение на подпись достаточно удобным для клиента в том числе», — подчеркнула Скоробогатова.