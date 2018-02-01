В Сингапуре два из трех биткойн-банкоматов, расположенных в комплексе Hong Lim и Tiong Bahru Plaza, перестали функционировать в полном режиме.

Как сообщает Eltoma , ранее они пополнялись три раза в неделю, теперь процедура пополнения происходит три раза в день, что не спасает от превышения лимитов на пополнение/снятие активов.

Кроме этого, высока вероятность взлома аккаунтов при помощи вредоносных скриптов и программ, но главной проблемой является нестабильное состояние цены биткоина.