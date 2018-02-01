Агентство по страхованию вкладов (АСВ) разъяснило ситуацию с возвратом депозитов в банки, которые впоследствии обанкротились.

Как заявили в АСВ, снятие вкладчиком средств со своего вклада накануне отзыва лицензии в соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» является случаем предпочтительного удовлетворения требований отдельного кредитора несостоятельного должника. Такая сделка при наличии предусмотренных законом оснований, по данным агентства, может быть признана недействительной.

«Закон не предусматривает признания недействительными абсолютно всех совершенных в пределах месяца до даты отзыва у кредитной организации лицензии сделок, направленных на удовлетворение требований их кредиторов. Основания недействительности имеются только у сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, которая сформирована судебной практикой. Как наиболее частый признак выхода сделки за такие пределы выступает ее совершение в условиях явной фактической неплатежеспособности банка, при которой банк не исполнял требования других кредиторов. Стандартные операции, например, снятие поступившей на счет клиента банка заработной платы и т.п., агентство не оспаривает», — отметили в АСВ.



Между тем в случае признания арбитражным судом сделки недействительной, кредитор (гражданин) должен вернуть банку полученные денежные средства, при этом обязательства банка перед кредитором восстанавливаются, т.е. он на возвращенную сумму становится вновь кредитором первой очереди и вправе претендовать на выплаты как все кредиторы первой очереди — пропорционально.

Если общий размер обязательств банка перед гражданином по договорам банковского вклада был меньше суммы страховой выплаты (1,4 млн рублей), то снятие им средств со вклада не оспаривается.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что АСВ начало массово оспаривать снятие денег вкладчиками обанкротившихся банков и взыскивать с них средства. При этом, как отмечает газета, добросовестность граждан роли не играет.