Держатели карт «Visa Максимум» Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) с 1 февраля смогут экономить, приобретая спортивный инвентарь, косметику и товары в аптеках. Банк определил новые сезонные категории карты, за покупки в которых клиенты получают повышенный кешбек 10%.

Напомним, что согласно условиям дебетовой карты «Visa Максимум» 1% от потраченных средств возвращается при оплате любых покупок, а 10% – товаров из сезонных категорий.

С 1 февраля по 30 апреля повышенный кэшбэк распространяется на товары в категориях - «Аптеки», «Косметика» (такие магазины как «Золотое яблоко», «Л'Этуаль», «ИЛЬ ДЕ БОТЭ», «РИВ ГОШ» и др.), «Спортивные товары» (например, «Спортмастер», «Декатлон», «Триал-спорт» и подобные специализированные магазины со спортивным инвентарем). Ранее 10-типроцентный кэшбэк пользователи карт «Visa Максимум» получали за покупки в категориях «Развлечение», «Бытовая техника», «Кафе и рестораны».

Елена Бабина, управляющий директор центра финансового планирования и анализа розничного бизнеса УБРиР:

- Мы понимаем, что на траты клиентов часто влияет сезонность. Например, весной традиционно увеличивается спрос на покупки в аптеках, а перед гендерными праздниками растет популярность магазинов косметики и магазинов спортивной атрибутики. Поэтому, мы меняем категории товаров, по которым начисляем повышенное вознаграждение за безналичную оплату покупок картой «Visa Максимум», чтобы наши клиенты всегда совершали выгодные покупки.