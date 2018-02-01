Дифференцированное регулирование банковского сектора будет разрабатываться дальше. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин на встрече представителей ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».

Концентрация операций в руках мелких банков растет, так что направление, по его словам, выбрано верно. ЦБ будет стремиться развивать концепцию пропорционального регулирования.

«Введение банков с базовой лицензией — это пробный шаг. Мы с вами будем оценивать последствия этого. Но, возможно, это первый шаг. Концепцию надо развивать», — заключил Тулин.

