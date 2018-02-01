Концентрация операций в руках мелких банков растет, так что направление выбрано верно. ЦБ будет стремиться развивать концепцию пропорционального регулирования, заявил первый зампредседателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин.
Дифференцированное регулирование банковского сектора будет разрабатываться дальше. Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Дмитрий Тулин на встрече представителей ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».
Концентрация операций в руках мелких банков растет, так что направление, по его словам, выбрано верно. ЦБ будет стремиться развивать концепцию пропорционального регулирования.
«Введение банков с базовой лицензией — это пробный шаг. Мы с вами будем оценивать последствия этого. Но, возможно, это первый шаг. Концепцию надо развивать», — заключил Тулин.
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