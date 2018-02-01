Подмосковная полиция задержала трех молодых людей, пытавшихся ограбить офис банка. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками полиции УМВД России по Воскресенскому району задержаны трое уроженцев Московской области в возрасте от 22 до 24 лет, подозреваемые в разбойном нападении, совершенном в отделении одного из банков, расположенных в поселке Хорлово», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что один из злоумышленников в медицинской маске вошел в помещение банка, закрыл входную дверь на щеколду и, угрожая пистолетом сотруднице организации, потребовал выдать ему денежные средства из кассы. В это же время двое соучастников находились недалеко от места совершения преступления и наблюдали за обстановкой на улице, чтобы в случае необходимости подать сигнал об опасности.

Через некоторое время во входную дверь постучал посетитель, и правонарушитель, не успев получить требуемые деньги, скрылся с места происшествия.

«Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали подозреваемых. В ходе обыска в квартире одного из злоумышленников полицейскими обнаружены и изъяты четыре медицинские маски, пневматический пистолет и перчатки, которые использовались фигурантами при совершении правонарушения», — добавила официальный представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 Уголовного кодекса РФ («Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере»). В отношении двоих задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.



«Российская газета» пишет, что инцидент произошел в отделении Сбербанка .