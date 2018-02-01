Фальшивые банкоматы являются частным случаем скимминга, в связи с этим в дополнительных рекомендациях к чемпионату мира по футболу 2018 года нет необходимости, заявил замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

В конце января 2018 года ЦБ разработал пакет рекомендаций по кибербезопасности к ЧМ-2018 . Они касаются защиты от компьютерных атак объектов банковской информационной инфраструктуры, банкоматов и POS-терминалов. Позже в СМИ появилась информация, что в период ЧМ-2018 существует риск появления фальшивых банкоматов, собранных мошенниками из бывших в употреблении устройств. Скимминг — кража данных путем их считывания устройствами преступников на банкоматах с чипа карты, а также ПИН-кода — через ложную клавиатуру.

«Фальшивые банкоматы — это частный случай скимминга. Про скимминг мы уже написали, и что-то дополнительно добавлять, мы пока считаем, нет необходимости. Как я сказал, это частный случай», — сообщил Сычев в кулуарах «Инфофорума-2018», передает РИА Новости.

«Злоумышленникам не сильно-то выгодно: банкомат не пять копеек стоит. А получить из него большую выгоду будет сложно», — добавил он. Представитель ЦБ отметил, что более вероятной возможностью мошенничества, связанного с банкоматами, является традиционный скимминг. «Мы больше ориентируемся на то, что могут приехать заезжие со скимминговым оборудованием и попытаться поработать традиционным оборудованием», — сказал Сычев.

В настоящее время ЦБ сотрудничает с ФИФА в плане рекомендаций к чемпионату мира по футболу, сообщил представитель ЦБ. «Думаю, с их стороны тоже будут определенные рекомендации», — предположил он.