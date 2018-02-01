Первый зампред ЦБ Сергей Швецов рассказал о работе над маркетплейсом.



«Мы создали рабочую группу и будем начинать с банковских вкладов . Смысл заключается в том, что это будет «магазин на диване», где человек сможет с гаджета разместить вклад в любом банке на территории РФ, а впоследствии приобретать и другие финансовые услуги», — подчеркнул Швецов во время встречи руководства регулятора с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».

По его словам, к маркетплейсу смогут подключиться все желающие финансовые организации и через единую «витрину» предлагать свои продукты, которые сможет сравнить потребитель.

«Человек будет гарантирован от того, что его деньги не потеряются, банк будет гарантирован от того, что его деньги придут. Будет создан администратор финансовых трансакций, который будет оформлять историю этих взаимоотношений и хранить историю взаимоотношений. Если дело дойдет до гражданско-правовых споров, то информация из администратора будет являться золотом источником. Это может сильно изменить бизнес-модели банков, которые имеют широкие филиальные сети, — заявил Швецов.