Просроченная задолженность по совокупному кредитному портфелю банковской системы РФ в последнем месяце 2017 года продолжила уменьшаться и на 1 января 2018 года составила 2,84 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные финансового рейтинга Банки.ру.

В декабре объем просрочки сократился на 27,7 млрд рублей, а ее доля в кредитном портфеле уменьшилась с 6,3% до 6,2%. При этом за 2017 год сумма просроченной задолженности все же выросла на 138,4 млрд рублей.

За декабрь прошедшего года рост просроченной задолженности был зафиксирован у 166 кредитных организаций. Для сравнения: за весь 2017 просрочка выросла у 234 банков.

Из 100 крупнейших банков наиболее существенно этот показатель увеличился за декабрь у санируемого Промсвязьбанка (на 37 млрд рублей, или на 52,6%). На втором месте — также санируемый Рост Банк (рост просрочки на 21,8 млрд, или на 62,8%). За ним с большим отрывом следуют Газпромбанк (рост на 5,6 млрд, или на 8,5%), РСХБ (рост на 4,7 млрд, или на 2,2%) и Почта Банк (рост на 1,7 млрд, или на 10,7%). Всем перечисленным организациям, кроме Почта Банка, увеличение просроченной задолженности обеспечили преимущественно корпоративные заемщики.

Отметим, что просрочка в портфелях Газпромбанка и Почта Банка в целом за 2017 год сократилась.

По данным Банка России, просроченная задолженность по корпоративным кредитам в декабре уменьшилась всего на 0,2%, а по розничным — на 2,4%. При этом розничная просрочка, в отличие от корпоративной, сократилась и по итогам 2017 года в целом — на 0,4%.

Просроченная задолженность по совокупному корпоративному кредитному портфелю за декабрь увеличилась на 6,5 млрд рублей до 1,99 трлн, а ее доля в портфеле, по данным финансового рейтинга Банки.ру, составляет 5,9%. Объем просрочки в розничном портфеле снизился за месяц на 21,2 млрд рублей, до 848,8 млрд. Удельный вес просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле составил 6,9% (для сравнения: в начале 2017 года эта доля достигала 7,9%).

Наиболее значительный рост просроченной задолженности по розничным кредитам показал Почта Банк (на 1,7 млрд, или на 10,7%).

По словам директора по управлению рисками Почта Банка Святослава Емельянова, столь заметная динамика просрочки в декабре связана со спецификой российского бухгалтерского учета. «В четвертом квартале прошлого года банк проводил работы по выставлению требований клиентам о полном погашении кредита по договорам, просрочка по которым превышает 360 дней. Что, в свою очередь, предусматривает, согласно российским стандартам бухгалтерского учета, перенос задолженности по непросроченному основному долгу на счета с задолженностью по просроченному основному долгу. То есть к просроченной задолженности приравнивается та часть кредита, которая фактически таковой стать еще не успела», — сказал он.

Также топ-менеджер Почта Банка отметил, что, несмотря на «технический» прирост просроченной задолженности по счету 45815 и динамичный рост кредитного портфеля, портфель просроченной задолженности в целом сократился на 104 млн рублей, что является результатом повышения эффективности работы с проблемной задолженностью. По всем просроченным кредитным договорам уже был начислен 100-процентный резерв.

Второй по розничной просрочке в декабре — Промсвязьбанк (рост на 949 млн рублей, или на 5,7% за месяц). Замыкает тройку Генбанк с ростом показателя на 412,1 млн рублей, что в процентном отношении составило в декабре 83,5%.

Промсвязьбанк в последнем месяце 2017 года оказался в лидерах по росту и совокупной, и корпоративной, и розничной просрочки. Просроченная задолженность по корпоративному кредитному портфелю ПСБ увеличилась на 36,1 млрд рублей, или на 66,8% за месяц.

Сокращение совокупной просроченной задолженности в декабре продемонстрировали 290 кредитных организаций (в целом за 2017 год — 308). Из них отметим Альфа-Банк, ставший лидером по сокращению просрочки за месяц (на 44,9 млрд рублей, или на 26,7%) и попавший в пять крупнейших банков по сокращению просрочки за год (на 19,2 млрд, или на 13,5%).

Напомним, что в октябре Альфа-Банк оказался лидером по росту как корпоративной, так и совокупной просроченной задолженности в абсолютном значении. Тогда совокупная просрочка выросла на 36,6 млрд рублей за счет выхода на просрочку одного из крупных клиентов. Представители банка предполагали, что переговоры с этим заемщиком завершатся подписанием мирового соглашения. Судя по декабрьской динамике, решение было найдено.