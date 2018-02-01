Лефортовский суд Москвы отклонил иск местной прокуратуры с просьбой заблокировать сайт об ICO фермерского кооператива LavkaLavka.

По мнению создателя LavkaLavka Бориса Акимова, решение суда — это сигнал для российского криптосообщества о том, что нужно действовать в рамках правового поля, сообщает VC.ru . Юрист Михаил Успенский, представляющий кооператив, пояснил, что иск возник из-за созвучия биткоинов и биокоинов, но суд решил не рассматривать требования прокуратуры.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, лефортовская прокуратура подала судебный иск с требованием заблокировать сайт российской платформы лояльности для зеленых бизнесов BioCoin. Истцом выступил лефортовский межрайонный прокурор в интересах неопределенного круга лиц, который настаивал, что на сайте BioCoin находится информация запрещенная к распространению на территории Российской Федерации, имея в виду информацию о способах покупки криптовалюты и приобретения с ее помощью товаров.