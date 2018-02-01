Старт ICO криптовалютного проекта компании Eastman Kodak Co. отложен на несколько недель из-за затянувшегося процесса аккредитации потенциальных инвесторов. Ранее заявлялось, что старт состоится 31 января.

Интерес к токену KodakCoin проявили более 40 тысяч человек, и теперь представители проекта свяжутся с ними для получения более полной информации. Потенциальные инвесторы должны будут подтвердить, согласно законодательству их юрисдикций, что могут участвовать в ICO, сообщает Anycoin .

Также организаторы ICO рекомендовали заинтересованным в их проекте лицам обходить стороной скам-проекты, которые уже появились в Интернете и социальной сети Facebook, и предлагают желающим приобрести токены KodakCoin.