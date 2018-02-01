Правительство одобрило предложение разрешить регистрацию юридических лиц, у которых нет офиса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, прошедшего под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

По его словам, кабмин поддержал «предложение об уходе от обязательного принципа наличия физического адреса для юридических лиц», сообщает Inc.Russia , ссылаясь на «Интерфакс».

«Это создание на базе банков, других организаций возможности регистрации предприятий без физического офиса — либо на базе почтового ящика, либо на базе электронного сервиса. С точки зрения физического адреса — это тектонический сдвиг для корпоративного законодательства. Это перевод всей системы регистрации в соответствии с реалиями современной цифровой экономики», - отметил Орешкин.

Также на заседании было решено упростить регистрацию новых бизнесов, рассказал министр, и отменить для малого и среднего бизнеса госпошлину за регистрацию новых предприятий в электронной форме. Кроме того, будет запущен ресурс «Деловая среда», на котором компании и банки смогут предоставлять сервисы для малого бизнеса.

Он пообещал, что в ближайшее время правительство подготовит соответствующие законопроекты. По прогнозам Орешкина, поправки могут вступить в силу до конца 2018 года.