Новые правила могут вступить в силу уже в этом году.
Правительство одобрило предложение разрешить регистрацию юридических лиц, у которых нет офиса. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин по итогам заседания президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, прошедшего под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
По его словам, кабмин поддержал «предложение об уходе от обязательного принципа наличия физического адреса для юридических лиц», сообщает Inc.Russia, ссылаясь на «Интерфакс».
«Это создание на базе банков, других организаций возможности регистрации предприятий без физического офиса — либо на базе почтового ящика, либо на базе электронного сервиса. С точки зрения физического адреса — это тектонический сдвиг для корпоративного законодательства. Это перевод всей системы регистрации в соответствии с реалиями современной цифровой экономики», - отметил Орешкин.
Также на заседании было решено упростить регистрацию новых бизнесов, рассказал министр, и отменить для малого и среднего бизнеса госпошлину за регистрацию новых предприятий в электронной форме. Кроме того, будет запущен ресурс «Деловая среда», на котором компании и банки смогут предоставлять сервисы для малого бизнеса.
Он пообещал, что в ближайшее время правительство подготовит соответствующие законопроекты. По прогнозам Орешкина, поправки могут вступить в силу до конца 2018 года.
Нет комментариев