После второго иска, поданного против компаний и лиц, связанных с криптовалютной платформой BitConnect, окружной суд Восточного округа Кентукки принял решение «в интересах общественности» временно заморозить активы ответчиков.

Постановление обязывает ответчиков раскрыть адреса криптовалютных кошельков и торговых аккаунтов BitConnect, а также личности всех, кому компания отправляла цифровые активы в течение последних 90 дней, сообщает ForkLog .

У ответчиков есть 10 дней на исполнение приказа. Кроме того, BitConnect International PLC, BitConnect LTD, BitConnect Trading LTD и Райну Маасену запрещается переводить какие-либо активы без отдельного разрешения суда.

Как сообщал Банкир.Ру, накануне был подан второй иск против BitConnect, в котором требовалось возместить убытки всем инвесторам, потерявшим деньги после закрытия криптобиржи и программы кредитования под давлением регуляторов штатов Техас и Северной Каролины.

Суд посчитал, что у истцов не останется шанса вернуть свои средства, если активы BitConnect не будут заморожены, а временный запрет был наложен «в общественных интересах, потому что публика заинтересована в предотвращении массового мошенничества и других нарушений законов о ценных бумагах».