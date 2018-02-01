Центробанк готов разрешить майнинг в России. Об этом сообщила первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.

«Поскольку криптовалюта как средство обмена или как средство инвестирования, как ее воспринимают непосредственно инвесторы, несет в себе огромные риски на уровне макроэкономики, населения и бизнеса, мы занимаем взвешенную позицию и считаем, что на данный момент было бы очень рискованно разрешить ее обмен и способствовать ее продвижению на территории России», — заявила она во время встречи руководства регулятора с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».

При этом, по ее словам, токен и ICO Центробанк планирует разрешить. Особое внимание ЦБ готов уделить майнингу.

«Майнинг мы оценили и считаем, что это деятельность, которая должна вестись в рамках понятных, законных правил. Майнинг на территории России мы предполагаем разрешить. Но мы к таким организациям и предприятиям предлагаем применить ровно те нормы и подходы, которые мы применяем к другим юридическим лицам с точки зрения налогообложения, контроля и с точки зрения отчетных форм, эти все детали будут раскрыты в корпоративных документах. При этом вопрос, каким образом майнеры то, что намайнят, должны хотя бы обменивать, остается открытым», — сказала Скоробогатова.



По ее словам, спор продолжается. Есть мнение, что это должно происходить не на территории России.

