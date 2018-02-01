Совокупный объем собственных средств кредитных организаций (без учета организаций имеющих отрицательное значение капитала на отчетную дату) за 2017 год продемонстрировал рост на сумму порядка 1,1 трлн рублей (или +11,7%), составив на 1 января 2018 года около 10,4 трлн рублей. Таковы данные финансового рейтинга портала Банки.ру.



Среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов значительный прирост в абсолютном значении по итогам 2017 года показали следующие пять кредитных организаций: Сбербанк России (+551 млрд рублей, или +17,5%), Московский Кредитный Банк (+111 млрд, или +78,6%), ВТБ 24 (+75,9 млрд, или +25,7%), ВТБ (+43,9 млрд, или +4,3%) и Тинькофф Банк (+32 млрд, или +115,8%).

«Лидерами» по снижению капитала в 2017 году среди крупнейших банков по размеру активов в абсолютном выражении стали банки, проходящие процедуру финансового оздоровления. В этот список вошли: Промсвязьбанк (-274,2 млрд рублей, или -84,3%), Бинбанк (-134,2 млрд, или -137,1%), НБ «Траст» (-132,1 млрд, или -219,8%), «ФК Открытие» (-48,2 млрд, или -17,8%) и БМ-Банк (-44,9 млрд, или -52,9%).

Если рассматривать динамику собственных средств по итогам декабря 2017 года (месяц к месяцу), то здесь список топ-5 по росту капитала выглядит следующим образом: «ФК Открытие» (+431,7 млрд рублей, на 1 декабря капитал банка был отрицательным и составлял -209,5 млрд рублей), Сбербанк (+41,3 млрд, или +1,1%), Россельхозбанк (+20,3 млрд, или +5,1%), «Траст» (+15,3 млрд, или +7,4%) и ВТБ 24 (+13,4 млрд, или +3,7%).

Лидерами по снижению собственных средств по итогам последнего месяца 2017 года стали следующие кредитные организации: Промсвязьбанк (-282,9 млрд рублей, или -175,3%), «Национальный Клиринговый Центр» (-3,6 млрд, или -7,3%), «Российский Капитал» (-3,5 млрд, или -10,2%), Райффайзенбанк (-3,5 млрд, или -2,6%) и Экспобанк (-3,3 млрд, или -24,4%).