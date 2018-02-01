Совокупный объем собственных средств кредитных организаций (без учета организаций имеющих отрицательное значение капитала на отчетную дату) за 2017 год продемонстрировал рост на сумму порядка 1,1 трлн рублей (или +11,7%), составив на 1 января 2018 года около 10,4 трлн рублей. Таковы данные финансового рейтинга портала Банки.ру.
Совокупный объем собственных средств кредитных организаций (без учета организаций имеющих отрицательное значение капитала на отчетную дату) за 2017 год продемонстрировал рост на сумму порядка 1,1 трлн рублей (или +11,7%), составив на 1 января 2018 года около 10,4 трлн рублей. Таковы данные финансового рейтинга портала Банки.ру.
Среди банков, входящих в топ-100 по размеру активов значительный прирост в абсолютном значении по итогам 2017 года показали следующие пять кредитных организаций: Сбербанк России (+551 млрд рублей, или +17,5%), Московский Кредитный Банк (+111 млрд, или +78,6%), ВТБ 24 (+75,9 млрд, или +25,7%), ВТБ (+43,9 млрд, или +4,3%) и Тинькофф Банк (+32 млрд, или +115,8%).
«Лидерами» по снижению капитала в 2017 году среди крупнейших банков по размеру активов в абсолютном выражении стали банки, проходящие процедуру финансового оздоровления. В этот список вошли: Промсвязьбанк (-274,2 млрд рублей, или -84,3%), Бинбанк (-134,2 млрд, или -137,1%), НБ «Траст» (-132,1 млрд, или -219,8%), «ФК Открытие» (-48,2 млрд, или -17,8%) и БМ-Банк (-44,9 млрд, или -52,9%).
Если рассматривать динамику собственных средств по итогам декабря 2017 года (месяц к месяцу), то здесь список топ-5 по росту капитала выглядит следующим образом: «ФК Открытие» (+431,7 млрд рублей, на 1 декабря капитал банка был отрицательным и составлял -209,5 млрд рублей), Сбербанк (+41,3 млрд, или +1,1%), Россельхозбанк (+20,3 млрд, или +5,1%), «Траст» (+15,3 млрд, или +7,4%) и ВТБ 24 (+13,4 млрд, или +3,7%).
Лидерами по снижению собственных средств по итогам последнего месяца 2017 года стали следующие кредитные организации: Промсвязьбанк (-282,9 млрд рублей, или -175,3%), «Национальный Клиринговый Центр» (-3,6 млрд, или -7,3%), «Российский Капитал» (-3,5 млрд, или -10,2%), Райффайзенбанк (-3,5 млрд, или -2,6%) и Экспобанк (-3,3 млрд, или -24,4%).
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