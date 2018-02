Стоимость бренда Сбербанка за прошедший год выросла на 2,55 млрд долларов, или почти на 28%, и достигла 11,625 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные опубликованного в четверг нового рэнкинга Brand Finance Banking 500 .

В списке 500 самых дорогих банковских брендов мира российский Сбербанк находится в этом году на 21-й строчке. В рэнкинге начала 2017 года банк был на 24-м месте со стоимостью бренда 9,075 млрд долларов.

В десятке самых дорогих банковских брендов по версии компании Brand Finance представлены в основном китайские и американские банки. Так, китайские ICBC и China Construction Bank занимают первую и вторую строчки соответственно, Bank of China и Agricultural Bank Of China — четвертую и шестую. Пять банковских брендов в топ-10 — американские: Wells Fargo — на третьем месте, Chase — на пятом, Bank of America, Citi и JP Morgan — на седьмом, восьмом и десятом соответственно. Находящийся на девятой позиции HSBC представляет собой исключение не только по своему происхождению (это британский банк), но и по динамике стоимости бренда: это единственный банковский бренд из первой десятки, который за год подешевел.

Стоимость самого дорогого мирового банковского бренда — ICBC составляет 59,189 млрд долларов (плюс 24% за год). Годом ранее этот китайский банк также находился на первом месте в мировом рэнкинге банковских брендов по стоимости.

Среди российских банковских брендов в рэнкинг Brand Finance Banking 500 вошли ВТБ (110-е место против 121-го годом ранее), Газпромбанк (193-е против 201-го), Альфа-Банк (297-е место в этом году против прежнего 165-го), банк «ФК Открытие» (367-е место против прошлогоднего 444-го) и Промсвязьбанк (463-е против 346-го). Стоимость брендов за пределами топ-100 в открытом доступе не приводится, при этом Промсвязьбанк и Альфа-Банк указаны в числе банков, чьи бренды сильнее всего подешевели за прошедший год: на 39% и 59% соответственно.

В общем рэнкинге самых дорогих брендов Brand Finance Global 500 , который охватывает компании всех секторов, «Сбер» является единственным из российских банков, занимая 129-е место (годом ранее — 154-е). Данные рэнкинга свидетельствуют о том, что у Сбербанка стоимость бренда выше, чем у еще двух российских игроков, попавших в топ-500. Так, «Газпром» находится на 315-м месте, «ЛУКОЙЛ» — на 363-м, причем у обеих компаний позиции немного улучшились по сравнению с предыдущим рэнкингом.

«В этом году Сбербанк достиг образцовых результатов с точки зрения ценности бренда и силы бренда. Преимущества бренда стали еще более убедительными в глазах россиян, как показали очень высокие баллы по результатам исследования Brand Finance в области капитала клиентов, на котором основывается наша оценка. Стартапы и технологические экоcистемы вторгаются в отрасль финансовых услуг, но преимущественное положение Сбербанка с точки зрения бренда обеспечивает надежную основу для того, чтобы банк cмог адаптироваться и демонстрировать высокие результаты», — отметил генеральный директор и президент Brand Finance PLC Дэвид Хэй, чей комментарий приводится в релизе Сбербанка.

Десятку самых дорогих мировых брендов по версии Brand Finance составляют Amazon, Apple, Google, Samsung, Facebook, AT&T, Microsoft, Verizon, Walmart и ICBC. Все эти компании, кроме Samsung (Южная Корея, четвертое место) и замыкающего десятку китайского банка ICBC, — американские. Бренд возглавляющей рэнкинг компании Amazon стоит 150,811 млрд долларов, подорожав за год на 42%.



Напомним, что годом ранее на первом месте среди всех мировых компаний по стоимости бренда стоял Google.