Дочернее предприятие госкорпорации «Ростех» — лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» предоставит авиакомпании «Аэрофлот» в операционный лизинг 50 самолетов МС-21-300. Подписание твердого контракта было анонсировано на 1 февраля.

Таким образом, «Аэрофлот» станет крупнейшим эксплуатантом новейшего российского магистрального самолета МС-21, подчеркивается в сообщениях лизингополучателя и лизингодателя. Сумма лизинговых платежей и резервов на техническое обслуживание составит более 5 млрд долларов США.

В компоновке для «Аэрофлота» лайнер рассчитан на перевозку 169 пассажиров (16 кресел бизнес-класса и 153 — экономического). На первом этапе договор предусматривает поставку воздушных судов с иностранным двигателем. Начиная с 26-го самолета у авиакомпании будет опция получать лайнеры с новыми российскими двигателями ПД-14, которые сейчас проходят сертификационные испытания.

Первое воздушное судно должно быть поставлено в I квартале 2020 года, завершение поставок ожидается в 2026 году. Срок аренды каждого воздушного судна — 12 лет с возможностью пролонгации на два года не более трех раз. «Аэрофлот» планирует активную коммерческую эксплуатацию самолета как на внутренних, так и на международных воздушных линиях.

«Подписание твердого контракта на 50 машин МС-21 — исторический рубеж не только для наших компаний, но и для всей страны», — подчеркнул генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев.



МС-21-300 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, созданный корпорацией «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) в кооперации с промышленными компаниями страны. В производстве самолета активно задействованы холдинги «Ростеха».

«Лайнер оснащен инновационной эргономичной кабиной и обладает улучшенными летно-техническими характеристиками благодаря инновационным конструкторским решениям. Впервые в мире в подобном самолете использовано крыло из полимерных композиционных материалов. Доля композитов в конструкции МС-21 превышает 30%, что позволяет существенно увеличить полезную нагрузку самолета», — подчеркивают стороны сделки.



Также сообщается, что «авиалайнер обладает самым большим в классе узкофюзеляжных самолетов диаметром фюзеляжа (4,06 м) — такое решение обеспечивает пассажирам качественно новый уровень комфорта. В частности, салон самолета имеет увеличенный проход между креслами и поворотные багажные полки повышенной вместимости. Специально по заказу «Аэрофлота» на лайнерах планируется установка Wi-Fi-оборудования, обеспечивающего пассажирам доступ в Интернет ».