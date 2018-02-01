Общегодовые результаты продаж PSA Bank в России претерпели несущественный спад по сравнению с 2016 годом. Доля автомобилей Peugeot и Citroёn, реализованных в кредит, на российском рынке составила 25%, таким образом, сравнявшись со средними показателями продаж за последние восемь лет. Доля продаж бренда Peugeot – 25%, Citroёn – 24%.

Стоит отметить, что январь стал самым успешным месяцем для PSA Bank – в 2017 году, за данный период было реализовано рекордное количество автомобилей в кредит – 50% от всего модельного ряда.

За 2017 год 50% автомобилей пассажирского модельного ряда проданы в кредит с PSA Bank. Самыми популярными моделями французских брендов по-прежнему остаются Peugeot 408 и Citroёn C4 - по итогам 2017 года было реализовано в кредит 56,9% автомобилей (59,3% Peugeot 408 и на 54,5% Citroёn C4 Седан).

Группа PSA укрепила свои позиции в России, увеличив показатели продаж по сравнению с 2016 годом. В первую очередь рост спровоцировало внедрение новых моделей в сегмент коммерческого транспорта и развитие послепродажного обслуживания. Говоря о коммерческом транспорте, в начале прошлого года была запущена лизинговая компания PSA Finance (ПСА Финанс, ООО «Пежо Ситроен Лизинг»). С ее помощью стали доступны выгодные и прозрачные специальные условия для юридических лиц. Ими уже воспользовались некоторые российские предприниматели, чтобы приобрести коммерческие модели марок Peugeot и Citroёn. Лизинговые программы доступны во всех дилерских центрах сети PSA Москвы, а также в Подмосковье, в Ярославской, Тверской, Калужской, Ивановской, Владимирской, Рязанской и Тульской областях. В 2018 году география присутствия PSA Finance расширится на всю дилерскую сеть.

Немалый успех в 2017 году Groupe PSA совместно с PSA Bank смог достичь благодаря государственным программам льготного автокредитования, которые распространились на самые популярные модели – Peugeot 408 и Citroёn C4 Седан. Клиенты могли воспользоваться субсидированной кредитной ставкой или получить госсубсидию на первоначальный взнос в размере 10% от стоимости автомобиля в рамках программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Программами господдержки воспользовались рекордное количество раз. Так, 98% Peugeot 408, реализованных в кредит, были приобретены по льготным условиям, доля Citroёn C4 Седан, приобретенных по специальным программам, составила 89,5%. Действие госпрограмм продлено и на 2018 год.

Эндрю Джон Нортон (Andrew John Norton), председатель правления ООО «Банк ПСА Финанс РУС»: «Мы видим, что российский автомобильный рынок стабилизировался и начинает уверенное развитие. Итоги продаж прошлого года свидетельствуют о боевом настрое группы в целом, и я могу без сомнений заявить, что в 2018 году мы продолжим укреплять свои позиции. Для этого у нас есть все возможности».

Группа PSA продолжает развиваться на российском рынке. В 2018 году бренды Группы планируют несколько ярких автомобильных премьер в России. PSA Bank планирует поддержать запуск новых моделей и их продажи, а также предложит еще более выгодные и удобные финансовые программы.