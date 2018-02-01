Промсвязьбанк подал иск к дочернему Автовазбанку. Третьим лицом по иску выступает родственный банк «Возрождение». Исковое заявление о признании решений и действий (бездействий) незаконными был подан 31 января, но пока не принят к производству. Детали в материалах суда пока не раскрыты, пишут «Ведомости».



Представитель Промсвязьбанка отказался от комментариев. Летом 2015 года Промсвязьбанк братьев Ананьевых стал санатором Автовазбанка. В декабре 2017-го финансовое оздоровление потребовалось уже самому Промсвязьбанку — он перешел под контроль ЦБ. При этом регулятор предписал Ананьевым снизить свою долю в «Возрождении» минимум до 10%.

Промсвязьбанк активно пытается оспорить сделки, прошедшие за день до введения в банк временной администрации. В общей сложности он подал уже пять исков. В среду стало известно, что Арбитражный суд Москвы арестовал 38,1% обыкновенных акций «Возрождения».

Арест был наложен по иску Промсвязьбанка к десяти зарубежным компаниям, среди которых как акционеры самого Промсвязьбанка, так и «Возрождения». Суд также арестовал 66,8 млрд рублей, находящиеся на счетах этих компаний в филиале «Промсвязьбанк-Кипр».