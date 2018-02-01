Офисы Сибирского Банка Реконструкции и Развития 1 февраля не работают из-за технического сбоя, сообщили порталу Банки.ру представители кредитной организации.

«Первое февраля у нас не рабочий день в связи с техническим сбоем», — заявил сотрудник банка в Тюмени. Эту информацию также подтвердили в офисе в Тобольске, отметив, что в четверг отделения не работают по техническим причинам.



В среду, 31 января, стало известно, что банк приостановил операции по счетам юридических и физических лиц.

«Пока ничего не известно, когда возобновятся операции. Сейчас идут проверки Центрального банка, и никакие операции не проходят. Когда они проверят, тогда они скажут. График работы остается тем же. Как проверят, так потом и скажут», — рассказала представитель допофиса в Сургуте.

Ранее источник РИА Новости в банковских кругах сообщал, что Банк России 31 января отключил от своей системы расчетов Сибирский Банк Реконструкции и Развития.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

