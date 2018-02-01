Владимир Потапов назначен на должность руководителя департамента брокерского обслуживания — старшего вице-президента банка ВТБ и главного исполнительного директора нового объединенного бизнеса, созданного в структуре глобальной бизнес-линии «Корпоративно-инвестиционный бизнес» группы ВТБ. Об этом сообщили в банке, пояснив, что в единую платформу интегрируются: «ВТБ Капитал Управление инвестициями» (управление активами российских и международных инвесторов), «ВТБ Капитал Брокер» (брокерское направление для институциональных инвесторов), департамент брокерского обслуживания банка ВТБ (брокерские услуги для розничных клиентов) и «ВТБ Форекс» (обслуживание физических лиц на рынке Forex).

По состоянию на конец 2017 года общий объем клиентских активов, обслуживаемых объединенным бизнесом, составил более 1 трлн рублей. Потапов будет отвечать за стратегическое и операционное развитие бизнеса.

«Объединенный бизнес получил название «ВТБ Капитал Инвестиции» и представляет собой единую платформу, оказывающую полный спектр инвестиционных услуг для самого широкого круга инвесторов: розничных, состоятельных частных клиентов, а также российских и международных институциональных инвесторов», — рассказали в ВТБ.



«Интеграция бизнесов в единую инвестиционную фабрику — «ВТБ Капитал Инвестиции» — дает возможность расширить продуктовую линейку и повысить качество услуг за счет перехода на единые стандарты разработки и сопровождения продуктов, — отметил Владимир Потапов. — Одним из главных преимуществ нового бизнеса является применение уникальной экспертизы, основанной на анализе различных сегментов рынков. Отдельное внимание мы планируем уделять диджитализации и развитию онлайн-каналов, внедряя новые сервисы, в том числе так называемый робоэдвайзер. Наша задача — предоставлять клиентам комплексные решения, отвечающие их потребностям и самым высоким стандартам мировых практик».