По итогам декабря 2017 года норматив достаточности капитала Н1.0 у восьми кредитных организаций оказался ниже отметки в 10%.



С вводом новых стандартов базельского комитета норматив достаточности капитала многих кредитных организаций опустился ниже отметки в 10% (минимально допустимое значение норматива Н1.0 до ввода новых стандартов). Согласно финансовой отчетности кредитных организаций, размещенной на сайте Банка России, по состоянию на 1 января 2018 года в этот список вошли следующие банки (без учета банков, находящихся в процессе финансового оздоровления): Банк ВВБ (8,06%), Московский Индустриальный Банк (9,32%), Промтрансбанк (9,46%), Уралтрансбанк (9,48%), Башкомснаббанк (9,51%), АктивКапитал Банк (9,52%), «Восточный» (9,68%) и «Воронеж» (9,86%).

Стоит отметить, что норматив Н1.0 ряда крупных банков регулярно опускается ниже 10%, что свидетельствует о значительно возросшей нагрузке на достаточность капитала кредитных организаций с введением новых стандартов, а также общей слабой капитализации банковского сектора РФ.

Напомним, что минимально допустимое значение норматива Н1.0 с 1 января 2016 года составляет 8%. Именно снижение допустимого значения до текущего уровня во многом помогает банкам соответствовать новым требованиям и стандартам «Базель III», при этом не нарушая нормативов.