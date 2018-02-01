Автоматическая система помечает и отслеживает переведенные токены.
Около 500 млн токенов XEM ($533 млн), похищенные со счетов японской криптобиржи Coincheck, не были переведены на другие площадки. Также хакеры пока не пытались продать монеты, сообщает NEM Foundation.
«Мы пристально следим за похищенными средствами. Небольшие суммы (менее $100) были переведены на ряд аккаунтов. Автоматическая система помечает и отслеживает переведенные токены. На биржи помеченные средства выведены не были. До тех пор, пока эти средства не попали на торговые площадки, их будет очень сложно обналичить, особенно в больших количествах», — говорится в заявлении.
Напомним, как сообщали СМИ, хакеры пытались продать украденную с Coincheck криптовалюту. Но в письме изданию Coindesk представитель европейского филиала NEM Foundation Пол Ригер подтвердил, что фактов продажи криптовалюты зарегистрировано не было.
«Были осуществлены 11 транзакций по 100 XEM с одного из аккаунтов хакера на «случайные» счета. Ничего не было продано. Попыток переводов на биржи также не было», — цитирует Ригера ForkLog.
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