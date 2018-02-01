Около 500 млн токенов XEM ($533 млн), похищенные со счетов японской криптобиржи Coincheck, не были переведены на другие площадки. Также хакеры пока не пытались продать монеты, сообщает NEM Foundation .

«Мы пристально следим за похищенными средствами. Небольшие суммы (менее $100) были переведены на ряд аккаунтов. Автоматическая система помечает и отслеживает переведенные токены. На биржи помеченные средства выведены не были. До тех пор, пока эти средства не попали на торговые площадки, их будет очень сложно обналичить, особенно в больших количествах», — говорится в заявлении.

Напомним, как сообщали СМИ, хакеры пытались продать украденную с Coincheck криптовалюту. Но в письме изданию Coindesk представитель европейского филиала NEM Foundation Пол Ригер подтвердил, что фактов продажи криптовалюты зарегистрировано не было.

«Были осуществлены 11 транзакций по 100 XEM с одного из аккаунтов хакера на «случайные» счета. Ничего не было продано. Попыток переводов на биржи также не было», — цитирует Ригера ForkLog .