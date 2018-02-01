В Зеленограде неизвестный совершил вооруженный налет на отделение банка, пострадавших нет. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в столичном управлении МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 31 января в филиале банка в корп. 1522. «В помещение вошел гражданин в камуфляжной одежде и балаклаве, несколько раз выстрелил из травматического пистолета в сторону монитора электронной очереди и потребовал передать ему деньги, но скрылся, ничего не взяв», — сказали в пресс-службе, уточнив, что обошлось без пострадавших.

Полиция возбудила уголовное дело о разбое, уточняется причиненный преступником материальный ущерб.

Согласно информации из открытых источников, в корп. 1522 расположено зеленоградское отделение Московского Кредитного Банка.