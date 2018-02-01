Наибольшую чистую прибыль по итогам 2017 года в России зафиксировали Сбербанк (674,1 млрд рублей), ВТБ (104,1 млрд рублей), «Пересвет» (65,9 млрд рублей), Альфа-Банк (50,7 млрд рублей) и Газпромбанк (40,8 млрд рублей). Об этом говорится в материалах ЦБ

Сбербанк также возглавил список лидеров по прибыли по итогам декабря (месяц к месяцу), по итогам которого крупнейшая кредитная организация получила прибыль в размере 49,9 млрд рублей. Остальные позиции в рейтинге самых прибыльных банков по итогам декабря занимают Бинбанк (17,1 млрд рублей), ВТБ (14 млрд), Альфа-Банк (13 млрд) и НБ «Траст» (10,3 млрд).

Максимальные убытки по итогам 2017 года зафиксировали пять кредитных организаций. Три из них проходят процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) — Рост Банк (-312,2 млрд рублей), «ФК Открытие» (-220,5 млрд) и НБ «Траст» (-145,2 млрд). Два банка с максимальными убытками оздоравливаются по старому механизму — банк «Российский Капитал» (-16,5 млрд) и БМ-Банк (-14,7 млрд).

Топ-10 самых прибыльных банков по итогам 2017 года

Наименование кредитной организации

Рег. номер

Величина чистого убытка, млрд рублей

Сбербанк

1481

674,1

ВТБ

1000

104,1

«Пересвет»

2110

65,9

Альфа-Банк

1326

50,7

Газпромбанк

354

40,8

Бинбанк

323

30,5

ЮниКредит Банк

1

28,0

Райффайзенбанк

3292

23,2

Тинькофф Банк

2673

17,3

«Национальный Клиринговый Центр»

3466

16,4

«Лидерами» по размеру убытков по итогам декабря (месяц к месяцу) стали следующие банки: «ФК Открытие» (-104 млрд рублей), ВТБ 24 (-75 млрд), Рост Банк (-34,7 млрд), Промсвязьбанк (-5,6 млрд) и Банк АВБ (-4,5 млрд).

Основной причиной снижения прибыльности сектора по сравнению с предыдущим годом являются расходы банков, связанные с формированием резервов на проблемные активы. За 2017 год остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился на 26,9% (по итогам декабря +3,9%), составив на 1 января 2018 года около 6,9 трлн рублей. Данный рост во многом обусловлен единовременным формированием резервов у банков, которые со второй половины 2017 года проходят процедуру финансового оздоровления с привлечением средств ФКБС («ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк).

Топ-10 самых убыточных банков по итогам 2017 года

Наименование кредитной организации

Рег. номер

Величина чистого убытка, млрд рублей

Рост Банк

2888

-312,2

«ФК Открытие»

2209

-220,5

НБ «Траст»

3279

-145,2

«Российский Капитал»

2312

-16,5

БМ-Банк

2748

-14,7

«Советский»

558

-10,7

Московский Индустриальный Банк

912

-4,6

Генбанк

2490

-4,6

Абсолют Банк

2306

-4,2

Банк АВБ

23

-3,5

Всего по итогам 2017 года российскими кредитными организациями получена прибыль в размере 790 млрд рублей (для сравнения за 2016 год банковский сектор получил совокупную прибыль в размере около 930 млрд рублей).

Прибыль по итогам года в совокупном размере 1,6 трлн рублей получили 420 кредитных организаций. При этом отрицательный финансовый результат в размере 772 млрд рублей продемонстрировали 140 кредитных учреждения. Таким образом, число прибыльных организаций значительно возросло, при том, что совокупный финансовый результат оказался ниже, чем в прошлом году.