Основной причиной снижения прибыльности сектора являются расходы банков, связанные с формированием резервов на проблемные активы.
Наибольшую чистую прибыль по итогам 2017 года в России зафиксировали Сбербанк (674,1 млрд рублей), ВТБ (104,1 млрд рублей), «Пересвет» (65,9 млрд рублей), Альфа-Банк (50,7 млрд рублей) и Газпромбанк (40,8 млрд рублей). Об этом говорится в материалах ЦБ
Сбербанк также возглавил список лидеров по прибыли по итогам декабря (месяц к месяцу), по итогам которого крупнейшая кредитная организация получила прибыль в размере 49,9 млрд рублей. Остальные позиции в рейтинге самых прибыльных банков по итогам декабря занимают Бинбанк (17,1 млрд рублей), ВТБ (14 млрд), Альфа-Банк (13 млрд) и НБ «Траст» (10,3 млрд).
Максимальные убытки по итогам 2017 года зафиксировали пять кредитных организаций. Три из них проходят процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) — Рост Банк (-312,2 млрд рублей), «ФК Открытие» (-220,5 млрд) и НБ «Траст» (-145,2 млрд). Два банка с максимальными убытками оздоравливаются по старому механизму — банк «Российский Капитал» (-16,5 млрд) и БМ-Банк (-14,7 млрд).
|
Топ-10 самых прибыльных банков по итогам 2017 года
|
Наименование кредитной организации
|
Рег. номер
|
Величина чистого убытка, млрд рублей
|
Сбербанк
|
1481
|
674,1
|
ВТБ
|
1000
|
104,1
|
«Пересвет»
|
2110
|
65,9
|
Альфа-Банк
|
1326
|
50,7
|
Газпромбанк
|
354
|
40,8
|
Бинбанк
|
323
|
30,5
|
ЮниКредит Банк
|
1
|
28,0
|
Райффайзенбанк
|
3292
|
23,2
|
Тинькофф Банк
|
2673
|
17,3
|
«Национальный Клиринговый Центр»
|
3466
|
16,4
«Лидерами» по размеру убытков по итогам декабря (месяц к месяцу) стали следующие банки: «ФК Открытие» (-104 млрд рублей), ВТБ 24 (-75 млрд), Рост Банк (-34,7 млрд), Промсвязьбанк (-5,6 млрд) и Банк АВБ (-4,5 млрд).
Основной причиной снижения прибыльности сектора по сравнению с предыдущим годом являются расходы банков, связанные с формированием резервов на проблемные активы. За 2017 год остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился на 26,9% (по итогам декабря +3,9%), составив на 1 января 2018 года около 6,9 трлн рублей. Данный рост во многом обусловлен единовременным формированием резервов у банков, которые со второй половины 2017 года проходят процедуру финансового оздоровления с привлечением средств ФКБС («ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк).
|
Топ-10 самых убыточных банков по итогам 2017 года
|
Наименование кредитной организации
|
Рег. номер
|
Величина чистого убытка, млрд рублей
|
Рост Банк
|
2888
|
-312,2
|
«ФК Открытие»
|
2209
|
-220,5
|
НБ «Траст»
|
3279
|
-145,2
|
«Российский Капитал»
|
2312
|
-16,5
|
БМ-Банк
|
2748
|
-14,7
|
«Советский»
|
558
|
-10,7
|
Московский Индустриальный Банк
|
912
|
-4,6
|
Генбанк
|
2490
|
-4,6
|
Абсолют Банк
|
2306
|
-4,2
|
Банк АВБ
|
23
|
-3,5
Всего по итогам 2017 года российскими кредитными организациями получена прибыль в размере 790 млрд рублей (для сравнения за 2016 год банковский сектор получил совокупную прибыль в размере около 930 млрд рублей).
Прибыль по итогам года в совокупном размере 1,6 трлн рублей получили 420 кредитных организаций. При этом отрицательный финансовый результат в размере 772 млрд рублей продемонстрировали 140 кредитных учреждения. Таким образом, число прибыльных организаций значительно возросло, при том, что совокупный финансовый результат оказался ниже, чем в прошлом году.
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