Наибольшую чистую прибыль по итогам 2017 года в России зафиксировали Сбербанк (674,1 млрд рублей), ВТБ (104,1 млрд рублей), «Пересвет» (65,9 млрд рублей), Альфа-Банк (50,7 млрд рублей) и Газпромбанк (40,8 млрд рублей). Об этом говорится в материалах ЦБ

Сбербанк также возглавил список лидеров по прибыли по итогам декабря (месяц к месяцу), по итогам которого крупнейшая кредитная организация получила прибыль в размере 49,9 млрд рублей. Остальные позиции в рейтинге самых прибыльных банков по итогам декабря занимают Бинбанк (17,1 млрд рублей), ВТБ (14 млрд), Альфа-Банк (13 млрд) и НБ «Траст» (10,3 млрд).

Максимальные убытки по итогам 2017 года зафиксировали пять кредитных организаций. Три из них проходят процедуру финансового оздоровления через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) — Рост Банк (-312,2 млрд рублей), «ФК Открытие» (-220,5 млрд) и НБ «Траст» (-145,2 млрд). Два банка с максимальными убытками оздоравливаются по старому механизму — банк «Российский Капитал» (-16,5 млрд) и БМ-Банк (-14,7 млрд).

Топ-10 самых прибыльных банков по итогам 2017 года Наименование кредитной организации Рег. номер Величина чистого убытка, млрд рублей Сбербанк 1481 674,1 ВТБ 1000 104,1 «Пересвет» 2110 65,9 Альфа-Банк 1326 50,7 Газпромбанк 354 40,8 Бинбанк 323 30,5 ЮниКредит Банк 1 28,0 Райффайзенбанк 3292 23,2 Тинькофф Банк 2673 17,3 «Национальный Клиринговый Центр» 3466 16,4

«Лидерами» по размеру убытков по итогам декабря (месяц к месяцу) стали следующие банки: «ФК Открытие» (-104 млрд рублей), ВТБ 24 (-75 млрд), Рост Банк (-34,7 млрд), Промсвязьбанк (-5,6 млрд) и Банк АВБ (-4,5 млрд).

Основной причиной снижения прибыльности сектора по сравнению с предыдущим годом являются расходы банков, связанные с формированием резервов на проблемные активы. За 2017 год остаток по счетам резервов на возможные потери увеличился на 26,9% (по итогам декабря +3,9%), составив на 1 января 2018 года около 6,9 трлн рублей. Данный рост во многом обусловлен единовременным формированием резервов у банков, которые со второй половины 2017 года проходят процедуру финансового оздоровления с привлечением средств ФКБС («ФК Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк).

Топ-10 самых убыточных банков по итогам 2017 года Наименование кредитной организации Рег. номер Величина чистого убытка, млрд рублей Рост Банк 2888 -312,2 «ФК Открытие» 2209 -220,5 НБ «Траст» 3279 -145,2 «Российский Капитал» 2312 -16,5 БМ-Банк 2748 -14,7 «Советский» 558 -10,7 Московский Индустриальный Банк 912 -4,6 Генбанк 2490 -4,6 Абсолют Банк 2306 -4,2 Банк АВБ 23 -3,5

Всего по итогам 2017 года российскими кредитными организациями получена прибыль в размере 790 млрд рублей (для сравнения за 2016 год банковский сектор получил совокупную прибыль в размере около 930 млрд рублей).

Прибыль по итогам года в совокупном размере 1,6 трлн рублей получили 420 кредитных организаций. При этом отрицательный финансовый результат в размере 772 млрд рублей продемонстрировали 140 кредитных учреждения. Таким образом, число прибыльных организаций значительно возросло, при том, что совокупный финансовый результат оказался ниже, чем в прошлом году.