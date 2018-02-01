Риски ослабления рубля из-за внешних факторов, в первую очередь снижения нефтяных цен, сейчас ослабли, заявила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

«Сейчас мы видим, что девальвационные риски, связанные с внешними факторами, они ослабли», — сказала Набиуллина, которую цитирует РИА Новости .

«Когда я говорила, что ослабли девальвационные риски, я прежде всего имела в виду динамику цен на нефть. Раньше в базовом сценарии мы предполагали снижение цен на нефть и соответствующее ослабление курса. Это был девальвационный риск, который мог подтянуть инфляцию вверх. Сейчас мы такого риска не видим», — сказала она.