Банк России не видит рисков дефляции в РФ, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Нет, риски дефляции мы пока не видим», — сказала Набиуллина, которую цитирует РИА Новости .

Согласно информационно-аналитическому материалу ЦБ «Динамика потребительских цен», годовая инфляция в РФ в I квартале 2018 года будет находиться вблизи уровня декабря прошлого года в 2,5% . В дальнейшем, ожидает ЦБ, действие ряда факторов будет способствовать возвращению годовой инфляции к цели в 4%.