Согласно информационно-аналитическим материалам ЦБ, годовая инфляция в РФ в I квартале будет находиться вблизи 2,5%.
Банк России не видит рисков дефляции в РФ, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
«Нет, риски дефляции мы пока не видим», — сказала Набиуллина, которую цитирует РИА Новости.
Согласно информационно-аналитическому материалу ЦБ «Динамика потребительских цен», годовая инфляция в РФ в I квартале 2018 года будет находиться вблизи уровня декабря прошлого года в 2,5%. В дальнейшем, ожидает ЦБ, действие ряда факторов будет способствовать возвращению годовой инфляции к цели в 4%.
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