Центробанк намерен стимулировать банки кредитовать предприятия для развития бизнеса, а не для покупки или продажи компаний, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании президиума Госсовета.

По ее словам, «значительная часть» банков дает кредиты в основном на финансирование сделок слияния и поглощения, четыре банка выдали кредиты на 2,5 трлн рублей для покупки или продажи компаний. «По сути дела, это означает большие риски, потому что предприятие должно обслуживать из своей прибыли не только проценты по ставкам, которые взяты на развитие производственной деятельности, но и обслуживать тот кредит, который берут собственники предприятия», — пояснила она.



В связи с этим ЦБ будет вводит дифференцированные требования к резервам. «Если банк кредитует операционную компанию на развитие производства, будут меньше резервы. Если это кредитование как раз таких вот финансовых сделок, сделок слияния и поглощения, будут повышенные требования по резервам», — рассказала Набиуллина.

На уточняющий вопрос Владимира Путина, означает ли это повышение требований лишь снижение для первой категории, Набиуллина ответила: «Мы будем дифференцировать. Для категории второй мы будем повышать, для первой снижать в том смысле, что разрешим им создавать меньше резервов, если они будут анализировать финансовое состояние предприятий. Безусловно, мы будем учитывать риски, чтобы банки управляли рисками. Банки — это не просто инвесторы, которые своими деньгами рискуют, это деньги вкладчиков. И, конечно, риски должны покрываться, и уровень резерва быть соответствующим».

Дифференциация резервов обсуждается с банками, они «не очень счастливы», добавила глава ЦБ, но, по ее словам, это важно сделать.

Ранее 1 февраля первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин комментировал ситуацию с кредитованием операций слияния. «Банковское кредитование сделок слияния и поглощения, чем занимаются крупнейшие банки, в 99 случаях из 100 не приводит ни к какому экономическому росту, но при этом соотношение долг/EBITDA для операционных компаний увеличивается в два-три раза», — говорил он.