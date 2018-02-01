К онлайн-кабинетам ЦБ подключились 572 кредитные организации. Об этом сообщила на встрече руководства регулятора с банкирами в подмосковном пансионате «Бор» первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Очень активно идет обмен информацией и представление отчетностей», — рассказала она.

Кроме того, продолжается проект по передаче данных в Банк России с целью не обременять банки дополнительной отчетностью. По словам Скоробогатовой, идея заключается в том, чтобы через сервис «Личный кабинет» вместо дополнительной отчетности получать данные в одном формате, а далее ЦБ сможет использовать их в аналитике.