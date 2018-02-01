На базе Центрального банка может быть создан единый реестр кредитных досье юридических лиц, говорится в материалах экспертного совета при комитете Госдумы по финансовому рынку. Такой реестр нужен для борьбы с мошенничеством и повышения прозрачности, пишут «Ведомости».

В кредитном досье содержатся все выкладки по финансовому анализу заемщика, полные условия кредитования, документы о залоге и так далее, поясняет топ-менеджер крупного банка. Пропажа кредитных досье в отдельных банках и возможное повторение этой ситуации создает риски для финансового рынка, говорится в материалах экспертного совета.

Из Промсвязьбанка, перед тем как он был направлен на санацию, пропали или были уничтожены кредитные досье корпоративных заемщиков на сумму 109,1 млрд рублей, заявлял в конце декабря зампред ЦБ Василий Поздышев. Примерно на такую же сумму банк финансировал через сделки РЕПО собственные субординированные обязательства, напомнил Поздышев, но не отражал эти операции в отчетности.

В случае пропажи кредитных досье перед введением временной администрации этот реестр, возможно, позволит установить заемщиков и увеличить конкурсную массу при отзыве лицензии — или вернуть часть активов при санации. Но кредиты, информация о которых исчезает, как правило, выдаются фиктивным компаниям, тут реестр положения дел не улучшит, указывает аналитик АКРА Кирилл Лукашук.



Кроме того, передача кредитных договоров или досье повысит операционную нагрузку на банк, предупреждает Лукашук. Что касается надзора, то сейчас ЦБ и так может затребовать любую информацию о заемщике. «Но, думаю, необходимость передачи этих данных в режиме онлайн несколько ограничит банки в возможностях манипулирования категориями качества кредитов и размера резервов», — считает аналитик.

Законопроект о реестре планируется внести весной.

