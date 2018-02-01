Минфин РФ готов обсуждать проект о транснациональной криптовалюте, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на встрече представителей ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате «Бор».

«Сейчас появляются новые протоколы, которые указывают на то, что появляются возможности реализации схемы с криптовалютами, которые лишены, с нашей точки зрения, основных недостатков криптовалют. Первое — это дианонимизация криптовалют, которая произошла по факту, то есть анонимности для спецслужб практически не осталось. Второе — что нет контроля за эмиссией и за подтверждением трансакций», — отметил он.

«Такая технология появилась, я до сих пор не до конца понимаю, зачем все это надо. Все, что надо, можно сделать в рубле. Но с учетом этих двух технологических аспектов можно обсудить. Итак, технологические возможности, чтобы этот проект реализовать, стали появляться, но целесообразности мы в этом пока не усматриваем», — подытожил Моисеев.